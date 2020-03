Saiba tudo que já foi cancelado na cultura por causa do coronavírus

Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia do novo coronavírus tem causado uma série de cancelamentos e suspensões de shows, festivais, peças e exposições ao redor do mundo.

Confira abaixo os principais casos de artistas, museus e produtoras que cancelaram estreias, adiaram datas de eventos ou restringiram acesso a espaços culturais por causa da doença.:

COACHELLA

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella, foi cancelado. O evento seria realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, entre os dias 10 e 19 de abril. Agora, acontecerá entre os dias 9 e 18 de outubro.

As cantoras Anitta e Pablo Vittar compõe o lineup das apresentações, ao lado de Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine e Lana Del Rey.

LOLLAPALOOZA

O Lollapalooza, festival musical que ocorre anualmente em diferentes países do mundo, também foi afetado pelo novo coronavírus. Tanto a edição do Chile, quanto a da Argentina foram canceladas. Em ambos os locais a programação começaria no dia 27 de março.

Em comunicado, a organização do festival afirmou que está analisando novas datas para possível adiamento. “Diante desse acontecimento sem precedentes, nossa prioridade máxima é preservar a saúde e a segurança de público, artistas e equipe de trabalho, e acatar as medidas preventivas das autoridades públicas e sanitárias.”, informa a nota.

No Brasil, a edição do evento, prevista para os dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, continua mantida até o momento.

BROADWAY, METROPOLITAN, CARNEGIE HALL

A partir de sexta-feira (13), o estado americano de Nova York passou a proibir reuniões de mais de 500 pessoas. A decisão impacta diretamente os espetáculos e os teatros da Broadway. Além dos musicais, o Carnegie Hall, uma das principais casa de show de Nova York, também suspendeu apresentações até 31 de março. Já o Metropolitan encerrará indefinidamente as atividades a partir de 13 de março.

FESTIVAL DE CURITIBA

O festival de teatro de Curitiba foi reagendado para setembro. O início da edição de 2020 evento estava previsto para 24 de março.

"A decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a programação nas datas informadas", diz o comunicado.

SUZANE VON RICHTHOFEN

Os longa-metragens "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", de Mauricio Eça, que contam o caso do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, tiveram a estreia, prevista para 19 de março, canceladas nesta quinta-feira (12). Ainda não se sabe a nova data de lançamento.

Os dois filmes, que estão entre os mais aguardados do ano do cinema brasileiro, retratam as duas versões do caso Richthofen. Uma retrata a perspectiva de Suzane, e a outra a de seu ex-namorado, Daniel Cravinhos.

PRIMAVERA LITERÁRIA BRASILEIRA

A Primavera Literária Brasileira cancelou a edição de 2020, que aconteceria em abril nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (12) em nota divulgada. O evento é conhecido por reunir escritores brasileiros e pessoas estrangeiras que lecionam ou estudam a língua portuguesa.

SOUTH BY SOUTHWEST

O festival de música e cinema South by Southwest (SXSW), que aconteceria entre os dias 13 e 22 de março, também foi cancelado. Em comunicado oficial, os organizadores afirmaram que estão estudando as possibilidades de reagendar do evento, que contaria com apresentações de oito bandas e artistas brasileiros.

"Ainda faríamos 17 shows por lá, mas tivemos de cancelar. Depois iríamos para Europa, mas, por causa do coronavírus, estamos segurando.Também faríamos o Treefort nos Estados Unidos agora em março, que foi adiado para setembro.", afirmou ao Uol o vocalista do grupo Glue Trip, que se apresentaria no festival.

MAROON 5

Os dois últimos shows da turnê da banda americana Maroon 5 na América Latina foram cancelados nesta quinta-feira (12). Os eventos aconteceriam na Argentina e na Colômbia

THE WHO

Faltando somente quatro dias para começar uma turnê no Reino Unido, a banda de rock The Who cancelou os shows no local.

BTS

A banda sul-coreana de k-pop anunciou em fevereiro que manteria seus shows, mas que eles seriam apresentados sem plateia e transmitidos online ao vivo. Pouco tempo depois, contudo, afirmaram que não fariam mais as apresentações e que não era possível saber se terão novas datas.

GREEN DAY

A banda americana Green Day adiou uma turnê na Ásia, que tinha início marcado para 8 de março. “Guardem seus ingressos. Nós anunciaremos as novas datas muito em breve”, escreveu em seu perfil no Instagram.

CINEMACON

O evento anual CinemaCon, que reúne diferentes profissionais da indústria do cinema, foi cancelado nesta quarta-feira (11). A convenção aconteceria entre os dias 30 de março e 2 de abril em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em nota oficial, o presidente da Associação Nacional dos Proprietários de Cinemas, John Fithian, justificou que uma parcela significativa de pessoas não poderiam participar da edição.

UM LUGAR SILENCIOSO - PARTE II

O lançamento da continuação de "Um Lugar Silencioso", de John Krasinski, aconteceria no dia 19 de março. A nova data não foi anunciada.

VELOSOS E FURIOSOS 9

O nono filme de "Velosos e Furiosos" seria lançado em maio de 2020, mas teve a estreia adiada para abril do próximo ano na América do Norte. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (12) pelo perfil da franquia no Twitter.

"A mudança vai permitir que a nossa família global experimente este novo capítulo unida. Nos vemos no ano que vem", escreveram os responsáveis.

PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO

A animação "Pedro Coelho 2: O Fugitivo" teve o lançamento adiado pela Sony. O filme seria estreado em março, mas, agora, a nova data prevista é 7 de agosto.

MISSÃO IMPOSSÍVEL 7

O sétimo longa-metragem de "Missão Impossível" teve as gravações interrompidas. A equipe estava trabalhando em Veneza, na Itália, o país é o segundo mais afetado pelo novo coronavírus e já tem mais de 12 mil casos registrados.

007 SEM TEMPO – PARA MORRER

O novo filme da franquia de "007" tinha estreia prevista para abril deste ano, mas foi adiada para novembro, conforme anunciou a Universal no dia 4 de fevereiro. Segundo o site The Hollywood Reporter, o prejuízo da decisão será cerca de US$ 30 a 50 milhões [R$ 140.196 milhões a R$ 233.660 milhões].

LOUVRE

​O museu do Louvre, em Paris, na França, conhecido por ser anunciou nesta segunda-feira (9) que restringirá seu acesso a pessoas que tenham comprado o ingresso online ou tenham entrada gratuita, como menores de 18 anos, pessoas com deficiência e professores franceses.

MUSEU DO PRADO

O Museu do Prado, o maior da Espanha, fechou suas portas nesta quinta-feira (12).

FESTIVAL MÚSICA EM TRANCOSO

Programado para acontecer entre 14 a 21 de março em Trancoso, na Bahia, o festival de música clássica foi cancelado nesta quinta (12).