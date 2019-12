Safadão comemora sucesso de WS on Board 2020 e fãs falam sobre as loucuras de estar no cruzeiro

BÚZIOS, RJ (FOLHAPRESS) - Mal terminou 2019, e Wesley Safadão já comemora o sucesso de um de seus projetos, o WS on Board. A edição de 2020 do cruzeiro já está com mais de 60% das cabines vendidas do MSC Preziosa -músico mudou para um transatlântico maior, com 140 cabines a mais que a embarcação deste ano (1.637).A expectativa dos fãs e de Safadão para gravação do DVD no cruzeiro, com a presença de Marília Mendonça, Léo Santana, Dilsinho e os DJs Eric Land e Dennis, é bem alta. Na edição deste ano, Safadão bateu seu próprio recorde ao cantar por sete horas em um transatlântico."A intenção é gravar durante o dia. Pegar o navio de dia, pegar o mar e o visual. Já sabemos em qual cidade estará o navio no momento da gravação. Serão dois shows. A gravação do DVD mais cedo e, no outro dia, os shows que já fazemos", afirma Safadão, que diz está contente com as vendas da próxima edição.Sempre no final de novembro, o cruzeiro sai do Porto de Santos, em São Paulo, mas a sensação de quem entra nele é de ter passado por um portal que nos leva direto ao Carnaval nordestino. São 72 horas de festa que ainda passa por Búzios e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, antes de voltar ao porto.Na fila de embarque, os mais de 4.300 passageiros cantam e dançam ao som do forró eletrônico para fazer jus ao slogan de "navio mais animado do Brasil". "Nasci para viver isso", afirma o paulistano Sancley Guilherme de Lima, 36, que deixou um filho de um mês com a família para seguir viagem com a mulher."Claro que ele está bem cuidado, e estamos com o coração apertado, mas ele só poderia entrar após os seis meses, e estamos aqui curtindo essa experiência única", completa o design de sobrancelhas. Ele viajou ainda com o irmão e um amigo, o maranhense Marcio Quadresma, 28, que deu a ideia de fazer o passeio."Vimos que o cruzeiro aconteceu, mas não ficamos sabendo antes das vendas. Ficamos de olho no lançamento deste e compramos. E ano que vem, viremos de novo", afirma Quadresma.Lima diz acreditar que a experiência do WS é parecida com outros, exceto pelo fato de ter a marca de Safadão e a presença dele. "Aqui você vê famosos, mas festa tem em todos os navios. Outra questão é que as bebidas não são incluídas."Famílias e solteiros entram na festa, todos claro, com as suas devidas pulseiras de solteiro, casado ou namorando. A biomédica Mirian Gleyce Araújo, 28, viajou com o marido e estava ansiosa para ver o ídolo. "Estamos aqui nesse lugar mais calmo do navio porque ele está chegando e pensamos se não damos sorte de vê-lo passando."Já a aeroviária Barbara Melo, 39, que viajou com um grupo de amigas, nunca foi a cruzeiros, mas faz questão de estar nesse, já que ela é membro do fã-clube Garoteiros de Grateús. "Sou representante paulistana do fã-clube dessa cidade do Ceará. Estou realizando um grande sonho."Solteiro ou casado, dormir é o que menos se faz no WS on Board. Com shows que vão noite à dentro de sábado a segunda, os passageiros são acordados pela voz de Tirullipa. "Você não gastou R$ 15 mil para ficar dormindo, abestado." O humorista faz parte da programação do navio com o seu standup. Ele fica de olho em tudo o que acontece no navio para criar novas piadas.Fora os shows de Zé Neto & Frederico, Aldair Playboy, Marcia Fellipe, Léo Santana e do próprio dono do navio, é claro, turmas carregam suas caixas de som pelo navio para ter a certeza de que o clima festivo vai continuar. Há música rolando em praticamente todos os ambientes do navio, e vídeos e Stories nas redes sociais são feitos pelo público a todo momento para registrar toda a animação.