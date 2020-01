Sabrina Sato tem estreia adiada para março no Domingo Show, da Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record anunciou nesta quarta-feira (15) que Sabrina Sato, 38, vai estrear no comando do Domingo Show em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Inicialmente, a expectativa era que ela assumisse a atração até o final de janeiro.As gravações do programa começaram em outubro de 2019. Segundo a emissora, o Domingo Show terá novas atrações e quadros, além de um game inédito na TV brasileira.Sabrina entra para substituir Geraldo Luís, que voltou para o Balanço Geral São Paulo após a ida de Reinaldo Gotiino para a CNN.Especialistas entrevistados pela reportagem, dizem que Sabrina deve dar uma nova cara aos domingos da Record com a apresentação do Domingo Show."Todo programa televisivo carrega consigo a persona do apresentador. Por isso, a chegada de Sabrina Sato vai trazer vida nova ao programa. Geraldo Luís ainda carrega o rótulo de popularesco e sensacionalista. Sato é divertida, simpática, elegante e conseguirá fazer um programa alto astral", opina o especialista em TV Dirceu Lemos.Para o especialista Claudino Mayer, uma certa ingenuidade de Sabrina faz dela uma boa interlocutora do telespectador. "Suas habilidades fazem com que ela represente a mulher brasileira e outras de várias culturas. Sabrina, aos domingos, passa a ser uma forte concorrente e uma opção diferenciada."