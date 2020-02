Sabrina Sato homenageia dançarina e espiã francesa ao usar biquíni de bananas na Sapucaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato marcou presença nos camarotes da Sapucaí na noite de domingo e resolveu homenagear Josephine Baker, a espiã contra o nazismo, dançarina e cantora naturalizada francesa, que recebeu apelidos de Vênus Negra e Pérola Negra.Sabrina usou um biquíni de bananas semelhante ao usado pela musa dos anos 1920. "Hoje eu entro em cena de Josephine Baker, uma mulher à frente do seu tempo. Josephine foi dançarina, cantora e amante de Frida Kahlo [pintora]. E sua memória vai abrilhantar a noite de hoje para celebrar a diversidade, a igualdade e toda forma de amar", disse Sato.Ivete Sangalo foi uma das amigas que mais elogiou Sabrina. "Gostosa, diva e maravilhosa", publicou a cantora. "Deusa", escreveu Lívia Andrade.Mãe da pequena Zoe, ela deixou a filha com o marido, Duda Nagle, para cumprir com os compromissos carnavalescos. Segundo ela, o nascimento da menina fez com que ela ficasse mais pontual, para poder passar mais tempo com a criança.Nesta semana, a apresentadora da Record fez diversos ensaios, alguns sensuais, para celebrar a chegada do Carnaval. "Eu sempre gostei [de andar pelada]. Eu sempre fui exibida", disse a apresentadora, aos risos, apos desfilar pela Gaviões da Fiel.