Sabrina Sato começa a gravar Domingo Show no estúdio e leva mãe para participar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sabrina Sato começou nesta segunda (20) a frequentar os estúdios da Record em São Paulo. É agora que ela inicia de vez seu trabalho à frente do Domingo Show, atração semanal que era comandada por Geraldo Luís.Logo na primeira gravação no palco do programa, Sabrina interagiu e levou a sua mãe, Kika, para dar uma ponta como apresentadora.Sabrina, que ainda não havia entrado em estúdio antes do dia de hoje, já gravava material de gaveta para entrar na atração.Inicialmente, a expectativa era que ela assumisse a atração até o final de janeiro.As gravações do programa começaram em outubro de 2019. Segundo a emissora, o Domingo Show terá novas atrações e quadros, além de um game inédito na TV brasileira.