Rose Miriam e filhos de Gugu ficam arrasados com morte de cadelinha de estimação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rose Miriam e os filhos dela com o apresentador Gugu Liberato estão arrasados com a morte de Xarique, uma cadelinha da raça chihuahua que morreu vítima de um tumor.

De acordo com a assessoria de imprensa da parte jurídica de Rose, toda a família está muito abalada com o que aconteceu. A cadelinha já tinha uma idade avançada e estava doente. Ela ficou mais de dez anos na família.

João também está muito abalado nos Estados Unidos. Rose, que está no Brasil, deverá ir a Orlando para ficar mais perto do garoto.

JUSTIÇA

Os advogados da ex-companheira de Gugu Liberato, Rose Miriam, já haviam defendido que ela não estava em boas condições quando precisou assinar o documento que a tirou do testamento do apresentador, que morreu no final de novembro do ano passado.

Agora, um laudo de uma psicóloga atesta que Rose estava sob tratamento com remédios que tinham como efeito colateral "perda significativa de memória", segundo documentos que o jornal O Globo teve acesso.

A psicóloga, chamada de Vera Lúcia Gonçalves, atesta que Rose "não conseguiria juntar as ideias em decorrência de enorme estresse", e que apresentava um quadro "delirante paranoico". O laudo foi produzido no dia 20 de fevereiro e anexado ao processo de Rose, que busca comprovar que ela mantinha uma união estável com Gugu.