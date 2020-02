Roberto Carlos exibe foto com Chrysler conversível que pode valer mais de R$ 200 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos, 78, exibiu fotos tiradas em Miami posando com um modelo Chrysler Imperial, modelo de 1965. O modelo conversível comprado pelo Rei chega a custar US$ 64 mil (pouco mais de R$ 270 mil).A legenda da foto diz: "Roberto Carlos com seu novo carrão, como diz a música 'Festa de Arromba'".Esse seria o último modelo de luxo lançado pela Chrysler nos anos 1960, segundo o site Hemmings, especializado em venda de carros antigos.O interior é feito de couro e outros materiais finos, que davam o status de veículo luxuoso para a época.