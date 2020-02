Robert Pattinson aparece pela primeira vez com traje do filme 'The Batman'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Matt Reeves divulgou na noite desta quinta-feira (13) um vídeo em que Robert Pattinson, 33, aparece pela primeira vez vestido com o traje do filme 'The Batman'. As imagens foram divulgadas pelo Twitter e foram nomeadas como um teste de câmera.O novo longa do homem morcego deve chegar aos cinemas em junho de 2021. Pattinson vai ocupar o lugar de Ben Affleck, 46, no papel principal da nova saga da DC.O ator enfrentou rejeições de fãs do herói. Desde que começaram a circular informações de que ele poderia assumir o papel, petições e abaixo-assinados foram feitos na internet pedindo a sua saída.O motivo seria a dúvida das pessoas em comprar a ideia de ver o Pattinson com a máscara do morcego, já que o britânico ficou muito atrelado a imagem do vampiro Edward, na saga "Crepúsculo".O ator começou a carreira como modelo e, em 2004, fez pequenas atuações em papéis menos expressivos. A guinada aconteceu em 2007 quando foi chamado para interpretar Cedric Diggory no filme "Harry Potter e o Cálice de Fogo", saga de sucesso mundial.Na sequência, ele foi chamado para interpretar Edward Cullen no filme "Crepúsculo", baseado no romance best-seller de Stephenie Meyer. Foram cinco filmes da franquia que alçou o artista ao estrelado hollywoodiano.