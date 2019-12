Robbie Williams diz que monogamia é a sua maior conquista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Robbie Williams, 45, disse que ser monogâmico é a sua "maior conquista", além da sobriedade. A declaração foi dada em entrevista ao programa australiano A Current Affair."O que eu acho que é a minha maior conquista? Monogamia. Sim, não estava nos cartões. E sobriedade, suponho", afirmou.O artista, que é casado com a atriz Ayda Field, 40, contou no programa que chegou a pensar que ter filhos poderia "arruinar" a sua vida, mas depois percebeu que as crianças deixaram tudo mais completo e feliz.O casal tem três filhos: Teddy, 7, Charlie, 6, e Coco, um ano. "Eu pensei que esses estranhos iriam arruinar a festa. E o oposto disso aconteceu. O universo deixa para você esses espaços em branco que você não sabe que precisa preencher. Quando as crianças chegam, esses espaços são preenchidos", afirmou.Apesar de estar sóbrio e de ter deixado os dias na esbórnia para trás, o cantor disse que ainda luta com seus demônios diariamente. "Acho que você nunca para de se sentir estranho."