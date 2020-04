Retorno de 'La Casa de Papel' é destaque desta sexta de quarentena

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta sexta-feira (3).

TV

Chega à Netflix nesta sexta (3) a quarta temporada de "La Casa de Papel", que é líder de audiência no Brasil . Os novos eipisódios dão continuação à trama da série espanhola, que trata de um assalto à Casa da Moeda do país por um grupo que se disfarçam usando máscaras de Salvador Dalí e macacões vermelhos.

TEATRO

A partir de quinta (2), o Teatro Nacional da Grã-Bretanha (Royal National Theatre) vai disponibilizar gratuitamente por sete dias diversos títulos de seu acervo na plataforma de streaming National Theatre. O primeiro liberado é "One Man, Two Guvnors", uma adaptação de Richard Bean do clássico "Arlequim, Servidor de Dois Amos", escrito por Carlo Goldoni em 1743. A montagem de 2012 é estrelada por James Corden, que ganhou prêmio no Tony pela performance.

A cantora e atriz Gottsha, estrela do teatro musical brasileiro nos anos 1990, apresenta o pocket show Go Dance no Instagram do Teatro Claro Rio. A apresentação, que acontece às 21h desta sexta (3), faz parte do festival online #OShowVaiContinuar e conta com o repertório de Discotheque, em que ela canta sucessos da era disco.

ARTES PLÁSTICAS

As galerias Bergamin & Gomide e Fortes d'Aloia & Gabriel estão apresentando a mostra "AAA - Antologia de Arte e Arquitetura" como uma experiência online. É possível ver vídeos, fotos, áudios e textos relacionados às mais de 100 obras -entre pinturas, esculturas, maquetes, peças de mobiliário, fotografias- do acervo. A exposição, com curadoria de Sol Camacho, está disponível em site próprio.

A partir desta sexta, o MIS (Museu da Imagem e do Som) vai publicar uma série de vídeos inéditos sobre a exposição John Lennon em Nova York, que reúne fotos tiradas entre entre 1971 e 1980 por Bob Gruen. No primeiro deles, o curador Ricardo Alexandre fala sobre a amizade de Gruen e Lennon. Assista no canal do YouTube do MIS.

ÓPERA

É possível assistir aos mais de 100 vídeos disponíveis no canal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que completa 12 anos de vida em 2020, no YouTube. Além de apresentações do conjunto, comandado pelo maestro Fábio Mechetti, há conteúdo sobre bastidores e histórias de compositores.

A Ópera Nacional de Paris está disponibilizando em seu site a gravação de um espetáculo por semana. Até o próximo domingo (5), está no ar o "Lago dos Cisnes", em produção de 2019.

MÚSICA

O festival Fico em Casa continua na sexta com shows das 13h às 23h no Instagram do projeto. A cantora baiana Margareth Menezes e a banda de rock cearense Selvagens à Procura da Lei são atrações confirmadas. Já o projeto Sala da Casa, promovido pela Natura Musical, segue mostrando pocket shows de 20 minutos em sua página no Instagram. Nesta sexta (3), é a vez da banda Tuyo. A dupla Diego & Arnaldo vai tocar em seu Instagram pelo festival Sertanejo em Casa. Diplo continua sua Corona World Tour, levando sets de DJ ao seu YouTube.