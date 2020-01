Renata Fan paga promessa, posta foto de biquíni e se arrepende; seguidores falam em photoshop

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional foi campeão da Copa São Paulo, a Copinha, e uma de suas torcedoras mais ilustres, a apresentadora da Band Renata Fan, 42, teve de cumprir a promessa que fez dias antes: caso o time vermelho de Porto Alegre (RS) levasse a melhor sobre o rival Grêmio, a foto iria para as redes.E foi o que aconteceu. Nesta segunda-feira (27), ainda durante o seu Jogo Aberto, ela publicou a foto. Porém, parece ter se arrependido."Vou me arrepender pelo resto do ano, mas, promessa é algo relevante! Vou ficar quieta quando o assunto é incentivar meu time do coração. Por favor, não critiquem, não sou malhada, vou pouco a academia e gosto bem mais do meu rosto do que do corpo", escreveu.No estúdio, o ex-jogador e comentarista Denilson elogiou a postura e o tipo físico de Renata. "Para quem não vai à academia até que você está bem."Porém, apesar de a maioria ser elogios, houve aqueles que criticassem a apresentadora. Como a foto não destaca o corpo todo, internautas falaram que ela usou photoshop para arrumar imperfeiçoes.Renata Fan foi miss Brasil eleita há 21 anos, em 1999. "Eu era uma menina de 21 anos com outras aspirações, tantos sonhos e objetivos ainda para alcançar. Hoje eu me sinto uma pessoa mais consolidada, não só profissionalmente, mas também como mulher e cidadã", diz Fan à reportagem.