Relembre participantes que posaram nus após deixar o 'BBB 20'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi-se o tempo em que uma das principais fontes de renda extra dos participantes do Big Brother Brasil ao deixar a casa era estampar capas de revistas sensuais. Desde 2014, quando a campeã Vanessa Mesquita posou para a Playboy, não houve mais brothers e sisters em publicações nacionais de peso, como a Sexy e a G Magazine.Da última edição, apenas um participante decidiu exibir o corpo. O vendedor de queijos Maycon Santos, que já sonhou em ser modelo, foi clicado de cueca e toalha por Romulo Alberto em ensaio para a revista americana Brazilian Male Model.A edição mais vendida entre as Playboys estampadas por quem participou do reality foi a protagonizada por Sabrina Sato (BBB 3), com 604 mil cópias. O segundo lugar ficou com a agora atriz Grazi Massafera (BBB 5), que vendeu 564 mil unidades ao posar para as lentes de Mario Testino na edição especial de 30 anos da Enquanto a 20ª edição do programa não estreia, relembre os brothers e sisters que posaram nus ou seminus depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil.