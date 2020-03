Bolsonaro não é um homem mau

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS - A secretária especial da Cultura, Regina Duarte, se reuniu na tarde desta segunda-feira (16) com os secretários da pasta para buscar medidas que podem reduzir os "danos e efeitos", nas palavras da atriz, no setor cultural causados pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo o entorno da atriz, Regina está muito preocupada com a situação e tem recebido inúmeras mensagens em seu celular de artistas, produtores e diretores pedindo ajuda para contornar a possível crise na cultura.

A secretária já orientou que o jurídico da pasta entre em contato com as áreas correspondentes nos ministérios da Cidadania e do Turismo para analisar possíveis medidas a serem tomadas. Ela deve se reunir novamente com secretariado e área jurídica nesta terça-feira (17).