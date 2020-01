Reencontro de Jennifer Aniston e Brad Pitt no SAG Awards gera controvérsias na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Aniston, 50, e Brad Pitt, 56, roubaram a cena durante o SAG Awards (Screen Actors Guild), que aconteceu neste domingo (19) em Los Angeles, Califórnia.Divorciados há 15 anos, os atores se encontraram nos bastidores da premiação e não escaparam dos flashes dos fotógrafos. O encontro rendeu registros e muitos comentários nas redes sociais. Alguns fãs do ex-casal se animaram com o reencontro."Será uma segunda chance para o amor dos dois? Estou muito feliz em ver isso", escreveu um internauta no Twitter. Em contra partida, apesar de algumas pessoas acharem o momento "fofo e romântico", outras não esqueceram o motivo do término do casal em 2005."Eu nunca vou achar um bom motivo para alguém que fica animado com um possível retorno dos dois. Não existe resposta. Ele traiu ela. Por que as pessoas estão torcendo por isso?", sugeriu outro usuário da rede social.Pouco tempo após o término, Pitt surgiu namorando a atriz Angelina Jolie, com quem formou uma família e ficou casado até 2016. "Com certeza eu preferia que Angelina e Jennifer ficassem juntas do que uma delas voltasse com Brad", escreveu uma internauta.Apesar da circunstância ter chamado muita atenção, tanto Aniston quanto Pitt levaram duas estatuetas do SAG Awards para a casa. O galã hollywoodiano ganhou a categoria de melhor ator coadjuvante por seu trabalho no filme "Era Uma Vez em...Hollywood", de Quentin Tarantino, que também concorre ao Oscar.Jennifer Aniston venceu a categoria de melhor atriz pela série dramática "The Morning Show", da plataforma de streaming Apple+.Outro momento de destaque foi um flagra, feito pelo The Hollywood Reporter, do ator Brad Pitt assistindo ao discurso da ex-esposa nos bastidores do evento. Na imagem, ele aparece concentrado enquanto Aniston agradecia pelo prêmio no palco.No final das contas, a boa relação do ex-casal não é uma grande novidade. Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, Brad Pitt prestigiou a ex-mulher numa festa de Natal com muitos convidados. Segundo site E! News, Pitt foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos, apesar de não estarem mais juntos, continuam bons amigosEm maio do ano passado, Pitt deu de presente de aniversário a Jennifer Aniston a antiga casa do casal, avaliada em US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 mil), de acordo com o jornal britânico Daily Mirror.