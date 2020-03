Record está perto de acordo para exibir conteúdos da Fox News no Brasil

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record está prestes a finalizar um acordo para exibição de conteúdos da emissora de notícias americana Fox News. A informação é do jornalista Daniel Castro, do portal Notícias da TV, e foram confirmadas pela reportagem com funcionários do canal brasileiro.

O acordo prevê que os canais Record e Record News poderão exibir programas e documentários produzidos pela emissora criada por Rupert Murdoch, que, por sua vez, também poderá utilizar materiais de autoria do canal de Edir Macedo.

Funcionários dizem que a assinatura ainda não foi finalizada, mas que a expectativa é que a parceria se concretize e seja divulgada em breve.

Alinhada com os ideais conservadores do Partido Republicano, do presidente americano Donald Trump, a Fox News é líder de audiência entre os canais pagos nos Estados Unidos.

Sua equivalente no lado democrata é a CNN, que faz sua estreia no Brasil no dia 15 de março. Por aqui, ela será comandada por Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente de jornalismo da Record.

Funcionários da Record já foram comunicados sobre a provável parceria, mas não estão autorizados a falar sobre o assunto. Procurada, a emissora não confirmou a informação.