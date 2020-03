Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (17), o programa Balanço Geral (Record TV) não está sendo apresentado diretamente por Geraldo Luís, 48, como de costume. O jornalista Mathus Furlan assumiu a frente da programação devido o afastamento de Geraldo e de Renato Lombardi, 74, por causa do coronavírus.

"Preocupada com seu quadro de funcionários e artistas, a Record TV resolveu por uma questão de saúde e vida, permitir que eu e Lombardi fiquemos em casa trabalhando. Por enquanto não estaremos no estúdio do Balanço Geral, até que tudo isso passe e se controle", afirmou Geraldo Luís através de uma publicação em sua rede social.

Em sua casa, Geraldo Luís participa do programa por meio de vídeo conferência e conta que está em grupo de risco por ser diabético. Também na publicação o jornalista ressaltou que Lombardi também é grupo de risco pela sua idade.

"Estaremos tendo participações ao vivo pelo Skype ou celular. Logo estaremos juntos e tudo isso vai passar. Agora fiquemos em casa para logo estarmos todos juntos balançando. Fique ligado na Record para ver tudo sobre o vírus e seus cuidados. Amo vocês. Se cuidem também por favor. Logo voltarei a apresentar o programa ao vivo pra vocês", finalizou o apresentador.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), pessoas com mais de 60 anos e portadoras de alguma doença cardiorespiratória, diabetes, entre outras, se classificam em grupo de risco.

Até esta terça-feira (17), o Brasil contabilizou mais de 200 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em todo o mundo, já são mais de 185 mil infectados e 7330 mortes.