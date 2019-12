RBD publica foto de reencontro após 11 anos, e fãs pedem volta do grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de quase 11 anos do fim do RBD, os seis integrantes do grupo musical que surgiu a partir da novela mexicana "Rebelde" (2004-2006) se reencontraram. Dulce María, Anahí, Afonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez publicaram nesta segunda-feira (23) em suas redes sociais uma foto da reunião em que aparecem abraçados.Na legenda da imagem, Dulce María escreveu: "Ontem [domingo, 22] devolveram ao meu coração cinco pedacinhos que não se reuniam há 11 anos (...). Uma verdadeira reunião de seis seres que entregaram tudo de si e viveram uma história única e inesquecível. Por estarmos juntos e vivermos o que vivemos é que hoje somos quem somos. Vamos dizer que somos feitos de nós. Obrigada a cada um que se uniu. A energia dos seis juntos é muito forte. Amo vocês de todo o meu coração."Logo depois que foi postada, fãs do grupo começaram a comentar sobre uma possível volta do RBD para uma turnê especial. "Imagina isso, eu com quase 30 cantando e chorando. Meu sonho uma turnê", escreveu um fã brasileiro."Mais um show aqui no Rio é o que peço nesse Natal", comentou outra fã."Rebelde" foi exibida no Brasil pelo SBT e também foi um grande sucesso. O grupo RBD ficou junto até março de 2009.Em maio deste ano, a rádio mexicana Fórmula noticiou que a novela terá um remake, produzida pela produtora mexicana Rosy Ocampo, conhecida por sucessos como "Carinha de Anjo" e "Cúmplices de um Resgate".No Brasil, em 2011, a Record fez a versão brasileira de "Rebelde", estrelada por Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Lua Blanco. A série teve duas temporadas.