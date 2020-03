Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Rafa Kalimann venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado (21) no Big Brother Brasil 20. Além da chance de imunizar um amigo na formação do paredão do próximo domingo (22), ela também ganhou um carro, um Fiat Toro, ao terminar a prova antes dos outros competidores.

Ao todo, só puderam fazer a prova Rafa, Gizelly, Mari, Babu e Gabi, após um sorteio. Eles precisaram descobrir os segredos dos cadeados que fechavam os baús de suas baias, que eram o total de bolinhas, de tubinhos e de cubos que havia em cada Fiat Toro. E Rafa acertou os números antes dos colegas. Babu chorou muito por não ter conseguido terminar a prova.

Como anjo da semana, Rafa teve que escolher dois brothers para pagarem o castigo do monstro e optou por Ivy e Daniel, que precisarão se vestir como estátuas gregas, carregar uma tocha e um livro durante todo o tempo e, ao sinal sonoro, ir para a área externa da casa.

Também na tarde deste sábado, Thelminha foi coroada Líder da semana e pôde escolher três pessoas para ficarem com ela no VIP, selecionando Marcela, Gizelly e Gabi. Thelma venceu a Prova do Líder após mais de 26 hora de disputa. Mari, que foi vice na prova, está imunizada para o próximo paredão.

Ao todo, três pessoas disputarão a preferência do público nesta terça (24). Além do indicado pelo líder, os outros dois serão definidos na Prova Bate e Volta, que será disputada por Daniel, já emparedado pela Prova do Líder, pelo indicado pela casa e por mais uma pessoa, que será escolhida pelo indicado pela casa.