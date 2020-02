"Quero protegê-la, não quero que se perca", diz Justin Bieber ao falar de Billie Eilish

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante entrevista para Zane Lowe, promovida pelo Apple Music, Justin Bieber, 25, se emocionou ao falar da cantora e amiga Billie Eilish, 18. A entrevista foi disponibilizada neste sábado (15) e a artista compartilhou em seu Instagram o trecho em que Bieber chora ao falar sobre ela."Eu só quero protegê-la, não quero que se perca. Não quero que ela passe por nada que eu passei. Não desejo isso para ninguém. Então, se ela precisar de mim, estou a um telefonema de distância", disse, emocionado.A cantora tem uma música gravada com participação do amigo, "Bad Guy", e não esconde que é fã de Bieber. Junto da entrevista, Eilish compartilhou também fotos antigas dela usando uma camiseta em homenagem a ele, quando ainda não era famosa, e também de pôsteres do cantor em toda a parede de seu quarto.Na publicação com o trecho emocionante da entrevista, o cantor comentou: " Love you!!!" (Amo você, em tradução livre). A mulher do astro, Hailey Bieber, também deixou seu carinho e comentou um coração.Billie Eilish foi a grande vencedora do Grammy 2020, realizado em janeiro. Ela levou para casa os quatro prêmios principais da noite, tornando-se a primeira mulher a conseguir tal feito: música do ano, gravação do ano, álbum do ano e artista revelação.