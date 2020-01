'Que toda relação seja construída de respeito e carinho', diz Glamour Garcia após agressão de ex

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após acusar um ex-namorado de agressão, a atriz Glamour Garcia, 31, publicou na noite desta segunda-feira (13) um texto relembrando o "final feliz" de sua personagem na novela "A Dona do Pedaço" (Globo), Britney, que terminou a trama casada com o confeiteiro Abel (Pedro Cravalho)."Que toda Britney tenha um Abel, que todo Abel tenha uma Britney! Feliz protagonizar este lindo momento histórico da arte com meu irmãozinho. Que toda relação seja construída de amor, respeito e carinho", escreveu ela na legenda de uma foto da cena do beijo no casamento do casal.Em uma série de vídeos publicados no último sábado (11) em seu Stories, no Instagram, Garcia acusou o ex-namorado Gustavo Dagnese de espancá-la. Segundo a atriz, a agressão foi motivada por ela ter escolhido usar vestido, em vez de biquíni, por ter arrebentado um colar de miçangas de cunho religioso do produtor de eventos."Eu acabei de ser espancada por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Não tenho medo... Ele não passa de um criminoso. Você não passa de um criminoso. Até agora eu não entendi porque eu apanhei. Eu estou pagando com a minha própria vida. Está todo mundo deletando os posts que eu fiz, mas eu vou à polícia", acusou, aos prantos, Garcia.A artista continuou o desabafo, bastante abalada. "Acha que eu tenho orgulho de fazer isso? Não tenho orgulho algum, entendeu? Era uma lua de mel, a décima tentativa minha... me espancou porque eu coloquei um vestido quando ele queria que colocasse um biquíni. Eu estourei esse colarzinho de miçanga de um real. Porque eu sou católica apostólica romana, estou sendo preconceituosa mesmo, me desculpem".Após a denúncia, Garcia registrou um Boletim de Ocorrência contra o ex-namorado e recebeu medida protetiva de urgência. De acordo com a assessoria da atriz, Beatriz Merched, o produtor de eventos não poderá se aproximar dela por menos de dez metros.À reportagem, a assessora da artista disse ainda que a agressão denunciada por Garcia em seu Instagram neste sábado (11) não foi a única. "Não foi a primeira vez, ela só não largou dele porque gostava. Era um relacionamento abusivo", disse Merched, que afirmou já ter presenciado cena de agressão envolvendo Dagnese e Garcia.