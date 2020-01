Quatro meses após término, Thaynara OG reata namoro com Gustavo Mioto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thaynara OG, 27, e Gustavo Mioto, 22, reataram o namoro quatro meses após anunciarem a separação. "De fato estamos tentando uma reaproximação. Estamos dando uma nova chance ao que vivemos juntos", afirmou a influenciadora digital ao ser questionada sobre a veracidade da informação.



O cantor sertanejo também confirmou que eles voltaram a se ver e disse que estão levando as coisas de uma forma tranquila. Eles anunciaram o fim da relação em agosto, um ano e dois meses após começarem a namorar.



Embora separados, ambos mantinham uma relação amistosa. À época do rompimento, Thaynara foi às redes sociais pedir que parassem de inventar histórias sobre o fim do relacionamento deles. "Torço muito por Gustavo, tenho um carinho enorme pela família dele e nada vai apagar os bons momentos que compartilhamos. Só peço respeito e que não acreditem nessas histórias infundadas".



O cantor apoiou a atitude da influencer e a elogiou. "Thay é uma mulher incrível e não merece nada desse lixo tóxico, que os juízes morais das redes sociais vomitam aqui. Peço empatia, e mais Deus no coração das pessoas ruins que tem aqui! Thaynara, conta comigo pra tudo. Pra sempre vou estar aqui pra ti!", disse Mioto em agosto.



Thaynara, que é formada em direito, ganhou popularidade há cerca de três anos por seus posts em redes sociais. Começou no Snapchat e foi para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Ela também apresenta o programa "Minha Vida É Kiu", no canal pago GNT.



Já Mioto é conhecido por sucessos como "Coladinha em Mim", que tem participação de Anitta, "Anti-Amor", que gravou com a dupla Jorge e Mateus, e "Impressionando os Anjos".