SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Finalmente, após mais de um mês, o hipnólogo Pyong Lee conseguiu conhecer o próprio filho, Jake, fruto de sua relação com a mulher, Sammy.

O momento foi todo registrado pela esposa e fez sucesso nas redes sociais. Pyong teve uma crise de choro ao pegar o menino nos braços. Antes do momento ele também ficou muito nervoso.

"Jake, papai", dizia ele. O bebê primeiro teve uma reação séria, mas depois abriu um sorriso para o pai.

O pequeno Jake, aliás, já deu a primeira golfada na roupa do papai.

Pyong sempre disse que queria passar ao Brasil conhecimentos sobre como a hipnose poderia auxiliar pessoas que têm depressão. Porém, na casa do BBB 20 foram poucos os momentos em que ele demonstrou esse dom. A única vez que ele fez isso foi antes do próprio paredão.

Também havia uma expectativa com relação à forma como a esposa Sammy receberia seu marido. No confinamento, Pyong foi acusado de assédio com Flayslane e Marcela. Mas parece que tudo ficou resolvido, já que Sammy fez até uma música falando dos erros do marido na casa e como o perdoava.