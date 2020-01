Pyong Lee vira meme ao escapar do paredão no BBB 20, e esposa comemora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pyong Lee escapou do primeiro paredão do BBB 20, após ser escolhido pela maioria da casa para integrar a berlinda. Em uma prova contra Lucas Chumbo, o segundo mais votado, o hipnólogo conseguiu vencer, aliviando sua esposa, Sammy Lee."Deus é muito justo. Engraçado, né? A Bianca votou no Pyong, e ele estava lá segurando a mão dela para dar força. Eu tenho orgulho do meu marido. Está vendo como ele é inocente? Como ele é bobinho? Ele é tão bom", diz ela em um vídeo publicado em seu Instagram.Sammy está na reta final da gravidez e espera o primeiro filho do casal. A esposa ainda ironizou o fato do marido ter se livrado após receber dez votos da casa. "E a cara de todo mundo quando o Tiago falou: 'Pyong está livre do paredão'. Eu amei, foi a melhor cena".Ao escapar do paredão, Pyong Lee também acabou sendo transformado em meme nas redes sociais. Alguns internautas o compararam à personagem Clara (Bianca Bin) da novela "O Outro Lado do Paraíso". "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta" é a frase icônica que marca a cena de volta da personagem, e que justifica o meme de Pyong.Com o hipnólogo livre do paredão, Lucas Chumbo foi o escolhido para enfrentar a berlinda com Boca Rosa, indicada pelo líder.O surfista fo escolhido por Pyong, Gizelly, Thelma e Marcela para o paredão. Já Pyong havia recebido votos de Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Lucas Chumbo, Mari González, Babu, Bianca Andrade, Gabi, Victor Hugo, Felipe e Lucas.