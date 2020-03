Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite desta quarta-feira (18) no Big Brother Brasil 20 foi marcada por dois grandes eventos: a festa do líder, de Felipe Prior, e a primeira entrevista de Pyong Lee, o eliminado desta terça (17), que não pôde ir ao café da manhã com Ana Maria Braga, uma vez que a programação da Globo foi alterada para a cobertura da pandemia do coronavírus.

A entrevista foi ao ar apenas no canal Multishow, da Globo, enquanto acontecia a festa. Nela, Pyong disse que errou e deu "um tiro no pé" ao pedir para ser colocado no paredão.

"Errei, mas acontece. Acho que era a hora para isso mesmo", afirmou. Sobre sua eliminação, ele disse que "foi uma junção de apoio de vários artistas, jogador de futebol, cantor... Todo mundo querendo votar a favor do Babu. [...] Ainda assim, juntando um monte de pessoas, a diferença foi pequena".

"Não sei se eu faria de novo", acrescentou. "Que atire a primeira pedra quem nunca errou".

Ele ainda revelou que não imaginava que Daniel estava com "essa rejeição de 100%" fora da casa, ou que Ivy seria uma das próximas a sair.

"Tinha um feeling de que a Marcela estava se queimando pelo Daniel", disse ele, afirmando que não tinha certeza. "Até eu aguentava o Daniel, mas chegou um certo ponto em que eu me estressei, nessa semana".

Analisando o jogo daqui para a frente, ele afirma que suas favoritas para a final são Rafa Kaliman, Manu e Giselly. "Flay vai colar no Babu e Prior, provavelmente", disse.

RESUMO DA FESTA DO LÍDER

Dentro da casa, os brothers aproveitavam a festa do líder de Felipe Prior. O líder e Gizelly voltaram a flertar, em tom de brincadeira, e chegaram a fazer uma aposta envolvendo pulo na piscina e passagem. "O Prior é oficialmente o galã do BBB", chegou a afirmar Marcela para Daniel.

A festa também teve momentos de choro, com Flayslane dizendo que não era reconhecida como cantora na casa: "Acho que as pessoas não gostam". Prior afirmou que "isso é ego de mulher" e não há motivo para a comoção.

Em uma conversa sobre paredão, Thelma também afirmou: "Eu sei que minha hora está chegando". Gabi disse que os alvos mais próximos são ela e Thelma, e Prior relatou que ele e Babu são alvos também.