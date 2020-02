Pyong Lee diz que usa mesma camiseta por uma semana e não passa desodorante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os telespectadores mais atentos já devem ter reparado que no BBB 20 o brother Pyong Lee sempre aparece de roupa preta. E o motivo é o mais surpreendente possível.Além de gostar da cor por fazê-lo parecer mais magro, o hipnólogo coreano evita lavar a roupa. Ele chega a usar a mesma camiseta por sete dias.A revelação foi feita pelo próprio Pyong Lee em seu canal do YouTube. Ele deixou preparado um vídeo para ser exibido em seu canal durante sua participação e após as pessoas repararem que seu vestuário é monocromático.No vídeo, ele revela que também não usa desodorante. "Uso a mesma calça 15 dias antes de lavar e a camiseta eu uso até uma semana. Falta o gene do mau odor para o asiático então a gente pode suar que a roupa não cheira. Não uso desodorante nem perfume", comenta.Ele também revela que não gosta de pensar muito em que estilo vai escolher por conta do que ele chama de economia de energia. Segundo sua tese, parar para escolher todas as manhãs uma roupa diferente faria com que seu cérebro focasse nisso e deixasse de tomar outras decisões mais importantes ao longo do dia.Pyong em seu armário costuma ter muitas camisetas pretas e shorts com zíper e que sejam confortáveis. As calças precisam ter mobilidade e serem de elástico. "Para correr de um possível assalto", brinca ele.