Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pyong Lee, um dos mais recentes brothers que deixaram a casa do Big Brother Brasil 20, publicou um texto nesta quinta-feira (26) dizendo que foi perdoado por Sammy Lee, sua esposa, após sua passagem pelo reality.

"No meio desse projeto eu cometi um erro, que não imaginava que poderia acontecer. Perdi o controle. Magoei a mulher que eu mais amo no mundo. Ela tinha todos os motivos do mundo pra surtar, brigar, ou tomar qualquer atitude", disse ele em mensagem no seu Instagram, publicada junto a uma foto da mulher.

"Sabe o que ela fez? Ela me defendeu. Me esperou. Por essa atitude ela sofreu ataques e ameaças na internet. Em um momento tão importante da vida, ela teve que passar por tudo isso sozinha, sendo julgada, atacada e ameaçada."

hipnólogo ainda agradeceu aos seguidores que não o julgaram "somente por um erro, e sim pelos muitos acertos que tive na minha vida inteira".

"Quando a gente ama alguém, ou a gente ama por completo ou não ama. Não tem essa de amar pela metade. Nos aceitamos e casamos com nossas qualidades e defeitos".

Ao mesmo tempo, Pyong tem sido alvo de ataques na internet, especialmente pela torcida de Felipe Prior, participante que está dentro do reality. No Twitter, o hipnólogo mostrou uma mensagem que recebeu de um internauta: "Coreano, se eu te pegar na porrada, eu te mato".

"Triste né", escreveu Pyong. "Por causa de um cara. Por causa de um jogo. Muita gente doente nesse país. Tá louco".