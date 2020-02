Projota anuncia nascimento da primeira filha, Marieva, e se declara à mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projota, 33, usou seu Instagram para anunciar o nascimento de sua primeira filha, Marieva. A menina, que é fruto da relação dele com a influenciadora digital Tamy Contro, 28, nasceu na manhã deste sábado (8), em São Paulo, pesando 3,460 kg e medindo 51 centímetros."Como um eterno colecionador de emoções, hoje tive a chance de pendurar na minha estante de memórias o momento mais espetacular da minha vida", iniciou o rapper. "Foi através das mãos de uma equipe formada por oito mulheres, que vi a mulher que mudou minha vida, dar vida a uma nova mulher".Projota continuou o texto falando da emoção singular que o momento trouxe a ele. "Eu, coadjuvante dessa cena, entreguei minhas falas como pude, perante o brilho digno de Cannes de todas elas.Pela segunda vez eu vi uma estrela cadente, pela segunda vez num dia 8 de fevereiro. Mas dessa vez aterrissou na minha vida".Ele finalizou a postagem se declarando à mãe de sua filha. "Especial é poder olhar nos olhos da mulher que eu amo e enxergar um porto seguro. Hoje nosso amor é o alicerce onde pretendo ajudar a construir um castelo feito de sonhos... Me sinto completo desde o dia em que disse sim para o meu amor perante Deus, hoje me tornei mais que completo, hoje eu transbordei".Projota e Tamy casaram-se em maio de 2019 em uma cerimônia na capela da PUC (Pontifícia Universidade Católica), em São Paulo, após quatro anos de namoro. O anúncio da gravidez aconteceu em agosto do mesmo ano.