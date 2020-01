Programação de TV Aberta da quinta-feira

CULTURA05h00 História da Arte no Brasil05h30 Inglês com Música06h30 Visceral Brasil - As Veias Abertas da Música07h00 Cocoricó07h15 Peppa Pig07h20 Carlos07h30 Bubu e as Corujinhas07h45 Quintal da Cultura12h30 Os Under-undergrounds12h45 Turma da Mônica13h00 Jornal da Cultura 1ª Edição13h45 Sésamo14h15 Bubu e as Corujinhas14h30 Quintal da Cultura16h45 Turma da Mônica17h00 World of Winx17h30 Valentins18h00 Eu Sou Franky18h45 Papo de Mãe19h15 Metrópolis19h45 Crisálida20h15 Superideias21h15 Jornal da Cultura22h15 Matéria de Capa22h45 Transversal do Tempo23h15 Crias de Dulcina23h45 Escala Musical00h15 Mundo Museu00h45 O Mistério de Nhemyrô01h15 Pa'lante01h45 Contos da Meia-noite02h00 Jornal da Cultura03h00 Saúde Brasil03h30 Grandes Personagens Brasileiros04h30 EntrelinhasSBT06h00 Primeiro Impacto10h30 Bom Dia & Cia13h45 Informes Comerciais14h15 Os Thundermans15h00 Fofocalizando16h00 Casos de Família17h15 Meu Coração é Teu18h00 Abismo de Paixão19h45 SBT Brasil20h25 Roda a Roda Jequiti20h50 As Aventuras de Poliana21h30 Cúmplices de um Resgate22h15 Programa do Ratinho23h15 A Praça é Nossa00h45 The Noite com Danilo Gentili01h45 Operação Mesquita02h30 Pra Ganhar é Só Rodar03h15 SBT Brasil04h00 Primeiro ImpactoGLOBO06h00 Bom Dia Praça08h00 Bom Dia Brasil09h00 Mais Você10h30 Encontro com Fátima Bernardes12h00 Praça TV - 1ª Edição13h00 Globo Esporte13h25 Jornal Hoje14h15 Se Joga15h09 Sessão da Tarde: Descendentes16h48 Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil17h58 Malhação: Toda Forma de Amar18h30 Éramos Seis19h14 Praça TV - 2ª Edição19h34 Bom Sucesso20h30 Jornal Nacional21h19 Amor de Mãe22h19 Festival Ano Novo: A Bela e a Fera00h13 Jornal da Globo00h54 Corujão: A Casa Caiu02h26 Corujão II: Ilusão de Amor04h00 Hora UmRECORD05h00 Balanço Geral Manhã07h00 Balanço Geral Manhã SP08h45 Fala Brasil10h00 Hoje em Dia11h45 Jornal da Record 24h11h50 Balanço Geral SP15h15 A Escrava Isaura16h00 Caminhos do Coração16h55 Jornal da Record 24h17h00 Cidade Alerta17h50 Jornal da Record 24h17h55 Cidade Alerta19h45 Jornal da Record20h30 Amor sem Igual21h30 O Rico e Lázaro22h30 Mitos e Verdades23h45 Série00h30 Jornal da Record 24h00h45 Inteligência e Fé02h00 Palavra Amiga com Bispo Edir Macedo03h00 A Última Porta03h30 Em Busca do Amor04h00 Nosso Tempo04h30 Corrente dos 70