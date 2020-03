Programação da TV Aberta desta quinta-feira

Defesa Civil divulga lista de desaparecidos e mortos do Anna Karoline 3; Confira

Em Manaus, populares incendeiam carro e montam barricadas na entrada do Viver Melhor

No Amazonas, cratera interdita trecho da AM-010 que corre risco de ceder

