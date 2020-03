O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora Casablanca, responsável pelas novelas da Record, demitiu todos os seus funcionários envolvidos em folhetins nesta segunda-feira (23), segundo informou a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Os profissionais eram contratados como PJ e deixaram a empresa sem direitos trabalhistas ou rescisão contratual. A equipe que estava no Marrocos, gravando a novela "Gênesis", foi trazida para o Brasil no último domingo (22) e também foi demitida sem direito a nada.

Procurada pela reportagem, a produtora Casablanca não se pronunciou sobre o assunto. A Record também não informou se a estreia da novela, prevista para abril, será adiada.

Frente à pandemia de coronavírus, as emissoras tem adiado o lançamento de novelas e reformulado as gravações de seus programas.

Na Record, os programas Hoje em Dia e The Four Brasil deixaram a grade dos domingos, e demais programas tiveram suas plateias dispensadas. As gravações de "Amor Sem Igual" e "Gênesis", que aconteciam nos estúdios da Casablanca no Rio de Janeiro, foram suspensas.

A TV Cultura também anunciou a suspensão das gravações de todos os seus programas de variedades por conta do novo coronavírus. Com isso, serão veiculadas reprises e programas inéditos que já estavam gravados. São afetados pela medida programas como Quintal da Cultura, Metrópolis, Papo de Mãe, Cultura Livre e Sr. Brasil.

O SBT suspendeu as gravações da segunda fase da novela infantojuvenil "As Aventuras de Poliana". Jornalismo e Fofocalizando permanecem informando e prestando serviços.

Atrações como A Praça É Nossa, Ratinho, Domingo Legal, Silvio Santos e Roda a Roda vão aparecer na programação com reprises. Alguns deles ainda têm inéditos à frente.

Já a Globo decidiu suspender os shows ao vivo do The Voice Kids, e já tinha confirmado a paralisação das gravações de suas novelas no ar: "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março no lugar de "Éramos Seis", teve sua ida ao ar adiada.

A Globo também decidiu suspender os programas Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga para dar mais espaço para a cobertura jornalística da pandemia do coronavírus. O programa Mais Você, de Ana Maria Braga, já havia sido retirado da grade desde o dia 16.