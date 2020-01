Príncipe William está triste por perder vínculo com o irmão: 'Não somos mais um time'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão de Harry, 35, e Meghan Markle, 38, de se afastarem da realeza deixou o Príncipe William triste, disse uma fonte ao The Sunday Times. Os irmãos devem se encontrar pela primeira vez após renúncia de Harry nesta segunda-feira (13), em conselho convocado por Rainha Elizabeth 2ª.



O duque de Cambridge lamenta que ele e o irmão "não são mais um time". "Eu envolvi meu irmão com meus braços por toda nossa vida, e agora não posso mais. Nós somos entidades separadas", disse a um amigo próximo.



William disse que, por enquanto, a única coisa que pode fazer a respeito é dar suporte à decisão do irmão e da cunhada. Mesmo assim, o príncipe teria afirmado que espera pelo momento em que eles estarão na "mesma página" novamente.



A rainha Elizabeth 2ª chegou neste domingo (11) à sua residência privada em Sandringham, onde será realizado um Conselho de Crise entre os membros da família real, segundo a imprensa britânica. A monarca se reunirá com os netos, William e Harry, e o filho, Charles, para debater sobre a renúncia de Harry das funções da realeza. Este será o primeiro encontro entre todos eles desde o anúncio do duque e duquesa de Sussex.



Harry e Meghan surpreenderam a rainha Elizabeth 2ª quando anunciaram, na quarta (8), que querem viver uma vida mais independente e pagar as próprias contas. Após declaração, Markle assinou contrato com a Disney e doou cachê para causa animal.