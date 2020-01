Princesa Charlotte, aos 4 anos, inspira nova coleção da Gucci

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos quatro anos, a princesa Charlotte, filha do príncipe Willian e de Kate Middleton, acaba de servir de inspiração para a mais nova coleção de moda masculina da Gucci. O estilista Alessandro Michele levou às passarelas modelitos baseados nas roupas e no estilo da pequena princesa.A estreia oficial da marca com inspirações na pequena ocorreu na semana passada durante a semana de moda masculina de Milão, na Itália.Segundo sites locais e a imprensa britânica, puderam ser vistos nos corpos dos modelos estampas florais, vestidos de boneca e collants estampados."O mundo da infância é algo surpreendente, poético, cativante", disse Michele à British Vogue. "E todas as pequenas coisas que as crianças fazem. Isso é algo que conecta todos nós. Todos tínhamos medo de perder a infância."A inspiração geral por trás da coleção, segundo o New York Post, parece expressar a infância como uma época em que se está livre e há menos rótulos.O desfile também marcou o aniversário de cinco anos de Michele com a Gucci.