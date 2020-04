'Pretendo ter minha vida com a Marcela', diz Daniel

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O participante já eliminado do Big Brother Brasil 20 Daniel Lenhardt afirmou em seu Instagram, nesta sexta-feira (3), que pretende manter o relacionamento que desenvolveu com Marcela dentro do reality.

Em uma série de perguntas e respostas com os fãs, ele respondeu à pergunta: "Pretende namorar a Marcela aí fora?"

"Sim. Pretendo", respondeu ele. "Claro que não está nada certo, a gente vai conversar bastante depois que ela sair. Mas pretendo muito ter minha vida com a Marcela. Vamos ver o que vai ser. Mas eu pretendo muito, porque o coração bate".

Daniel foi eliminado com forte rejeição: mais de 80%, em um paredão triplo. Ao lado de Ivy, ele entrou no BBB duas semanas depois de iniciada a disputa, no dia 4 de fevereiro. Os dois ficaram na Casa de Vidro, em um shopping no Rio, e foram escolhidos pelo público para ingressar na casa.

Logo que chegou, Daniel teve um papel importante, ao falar para as mulheres da casa acreditarem no que Marcela e Gizelly tinham contado sobre o plano de Hadson e outros brothers de fazer um teste de fidelidade com as famosas comprometidas do BBB.

Logo depois, ele se mostrou encantado por Marcela. Inicialmente, a médica tentou não se envolver com o ator, mas acabou engatando um relacionamento com ele dentro do jogo.

Com o passar do tempo, porém, o comportamento de Daniel começou a ser criticado pelo público fora do BBB, especialmente pelo fato dele cometer muitas infrações e perder estalecas, mas sempre ser perdoado por Marcela e as outra mulheres do mesmo grupo dela.