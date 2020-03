Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia do 32ª Prêmio Shell de Teatro no Rio de Janeiro, marcada para a próxima terça (17) no Copacabana Palace, foi cancelada por causa da pandemia de coronavírus, informou a organização.

Em nota, a Shell afirma que a decisão busca reduzir os riscos de transmissão local do vírus. Foram confirmados 16 casos da doença no Rio de Janeiro até agora.

Esta é a primeira vez que a noite da cerimônia é suspensa desde a sua criação, em 1998. A empresa comunicou, no entanto, que a premiação em si será realizada. Segundo o regulamento, cada um dos vencedores das nove categorias do prêmio -dramaturgo, diretor, ator, atriz, cenografia, iluminação, música, figurino e inovação- receberá R$ 8 mil.

A cerimônia paulista do Prêmio Shell foi realizada na última terça (10). Na ocasião, os artistas pediram mais patrocínios para a área.

Indicados ao 32º Prêmio Shell de Teatro no Rio de Janeiro

DRAMATURGIA

Adalberto Neto por "Oboró - Masculinidades Negras"

Pedro Kosovski por "Eu, Moby Dick"

Pedro Paulo Rangel por "O Ator e o Lobo"

Lucília de Assis por "Não Peça"

DIREÇÃO

Fernando Philbert por "Todas as Coisas Maravilhosas"

Ricardo Santos por "O Rinoceronte"

Marcio Abreu por "Por que Não Vivemos?"

Miwa Yanagizawa por "Nastácia"

ATOR

Kiko Mascarenhas por "Todas as Coisas Maravilhosas"

Ricardo Kosovski por "Maracanã"

Marcio Nascimento por "Iago"

Val Perré por "Solano, Vento Forte africano"

ATRIZ

Analu Prestes por "As Crianças"

Claudia Ventura por "A Verdade"

Stela Freitas por "As Crianças"

Carine Klimeck por "Giz 9"

Letícia Soares por "A Cor Púrpura, o Musical"

CENÁRIO

Fernando Mello da Costa por "Maracanã"

Fernando Mello da Costa por "Solo"

Marcelo Alvarenga por "Por que Não Vivemos?"

Ronaldo Fraga por "Nastácia"

J.C. Serroni por "A Mandrágora"

FIGURINO

Marina Franco por "Antes que a Definitiva Noite se Espalhe em Latinoamérica"

Tiago Ribeiro por "As Comadres"

Ronaldo Fraga por "Nastácia"

Wanderley Gomes por "Oboró - Masculinidades Negras"

ILUMINAÇÃO

Luiz Paulo Nenen por "Kondima - Sobre Travessias"

Paulo Denizot por "Histórias Veladas"

Ana Luzia de Simoni por "Homem Feito"

Rogério Wiltgen por "A Cor Púrpura, o Musical"

MÚSICA

Dai Ramos por "Os Desertos de Laíde"

Wladimir Pinheiro por "As Comadres"

Beà por "Meus Cabelos de Baobá"

Ricco Viana por "Angels in America"

INOVAÇÃO

Companhia Ensaio Aberto pela ocupação e pelo desenvolvimento do Armazém da Utopia

Junio Santos, Luiz Antônio Rocha e Richard Riguetti pela realização de "Paulo Freire, o Andarilho da Utopia", que dissemina a obra do renomado educador brasileiro em teatros e espaços públicos

Terreiro Contemporâneo por abrigar companhias de teatro e dança negras e periféricas, constituindo um quilombo urbano

Frente Teatro RJ pela proposta de atuação em rede, articulação e descentralização da produção teatral no Rio de Janeiro