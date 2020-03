O mau exemplo do coronel Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Record cancelou a produção de dois realities: Power Couple e Canta Comigo Teen, ambos previstos para estrear em maio. O motivo da desistência da emissora é a pandemia do novo coronavírus, que inviabiliza a gravação das atrações.

O Power Couple, que seria apresentado por Adriane Galisteu, provavelmente só terá nova temporada em 2021. Por conta disso, segundo a coluna de Fefito, no UOL, os casais que já haviam assinado contrato para participar da atração não receberão cachê. Isso foi possível devido a uma cláusula contratual que dizia que, em caso de "mal maior", os acordos poderiam ser desfeitos sem multa ou necessidade de pagamento aos envolvidos.

O acordo estabelecia que o pagamento, que variava entre R$ 20 mil e R$ 40 mil, deveria ser feito em três parcelas. Com o acontecimento da pandemia, que forçou diversas emissoras a reverem seus planos, nem mesmo a primeira parte do dinheiro foi entregue aos participantes. Dessa forma os contratos foram cancelados, o que liberou os artistas de qualquer exclusividade com a Record.

Ao menos metade do elenco do reality já estava definido. O ator Kadu Moliterno, os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões, a repórter Adriana Bombom, as ex-A Fazenda Thayse Teixeira e Yasmin Burihan e Lipe Ribeiro, do De Férias com o Ex, estavam na lista de participantes. A ideia é fazer com que os mesmos nomes escolhidos para a atração este ano aceitem participar em 2021.

No caso do Canta Comigo Teen, não havia contrato com participante algum da atração. Procurada, a assessoria de imprensa da Record não se manifestou.