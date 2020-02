A poucos dias da folia, bregafunk, pop e sertanejo estão entre as apostas a hit do Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltam poucos dias para a largada oficial do Carnaval e a expectativa para saber qual hit vai dominar o bloquinho, a balada ou mesmo a festinha em casa só aumenta. Cada vez menos monopolizada por gêneros tradicionais como o axé e as marchinhas, a maior festa popular do país agrega neste ano ritmos como o sertanejo, o pop e derivações do funk carioca, como o bregafunk e o 150 bpm.É o que indicam as buscas de usuários das três principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer e Youtube Music. Na ala do batidão, desponta nas estatísticas a faixa "Tudo Ok", parceria de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de Ouro sobre a superação de um término. Com o refrão "brota no bailão pro desespero do seu ex", o som já virou até estampa de camiseta e boné por aí.No mesmo embalo aparecem "Vem me Satisfazer", faixa da MC Ingryd lançada em agosto do ano passado, que ganhou sobrevida após a publicação de um remix de DJ Pernambuco e MC Elvis, com direito a videoclipe da Kondzilla. Outro destaque nas listas de mais ouvidas é a melódica "Sentadão", da revelação Pedro Sampaio.Mas nem só de funk viverá o Carnaval 2020. O pop de Pabllo Vittar domina os rankings com hinos que transitam entre o brega com solos de saxofone, como "Amor de Que" e "Parabéns". Mas quem não quer escolher entre funk e pop, pode ficar com os lançamentos mais híbridos. Também entre as mais ouvidas, "Combatchy" e seu "tururum tururum" foi o resultado da mistura entre o som de Anitta, Luíza Sonza e o batidão de Lexa.Enquanto isso, "Verdinha", que explicita o veio funkeiro (e legalizado) de Ludmilla, não ficou para trás e promete tocar muito nos dias de folia. Responsável por "Bola Rebola", faixa mais tocada do Carnaval do ano passado, Anitta repete a parceria com Tropkillaz, agora também com MC Lan e Major Lazer, para produzir "Rave de Favela", lançada nos 45 do segundo tempo.E quem gosta mesmo é de sofrer, não fica de fora. Tem "modão" para escolher. Nas primeiras colocações, sertanejos como "Liberdade Provisória", de Henrique & Juliano, "A Gente Fez Amor", de Gusttavo Lima e "Com ou Sem Mim", de Gustavo Mioto prometem marcar presença nos blocos e festas temáticas ou mesmo naqueles momentos em que o DJ quer acalmar o pessoal.Apostas YouTube Music"Surtada", de Dadá Boladão, Tati Zaqui e OIK"Te Prometo", de Dennis DJ e MC Don Juan"Liberdade Provisória", de Henrique & Juliano"Invocada", de Ludmilla e Léo Santana"Vem Me Satisfazer", de MC Ingryd"Rave de Favela", de MC Lan, Major Lazer e Anitta"Amor de Que", de Pabllo Vittar"Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Original e JS o Mão de Ouro"Bota Bota", de Shevchenko e Elloco, MC Losk e MC Morena & 10G"Tudo Ok", de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de OuroApostas Deezer"Tudo OK", de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de Ouro"Vem Me Satisfazer", de MC Ingryd"Parabéns", de Pabllo Vittar e PsiricoMais ouvidas Deezer"Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Original e JS o Mão de Ouro"Combatchy", de Anitta, Lexa e Luísa Sonza"Tudo Ok", de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de Ouro"Vem Me Satisfazer", de MC Ingryd"Verdinha", de Ludmilla"Parabéns", de Pabllo Vittar e Psirico"Amor de Que", de Pabllo Vittar"Aquecimento da Lexa", de LexaMais ouvidas Spotify"Liberdade Provisória", de Henrique & Juliano"Tudo Ok", de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de Ouro"A Gente Fez Amor", de Gusttavo Lima"Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Original e JS o Mão de Ouro"Vem Me Satisfazer", de MC Ingryd"Graveto", de Marília Mendonça"Com ou Sem Mim", de Gustavo Mioto"Combatchy", de Anitta, Lexa e Luísa Sonza