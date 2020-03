Post Malone diz que fez tatuagens no rosto por se achar feio

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Post Malone, 24, afirmou que um dos motivos de ter tatuagens em seu rosto é por conta de sua insegurança. Em entrevista à revista GQ, o rapper norte-americano falou abertamente sobre a questão de aparência.

"Sou um filho da puta feio", brincou o artista. "Talvez isso venha de um lugar de insegurança, onde eu não gosto da minha aparência, então eu vou colocar algo legal lá para que eu possa me olhar e dizer: 'Você parece legal, garoto' e ter um pouco de autoconfiança quando se trata da minha aparência."

No rosto de Malone frases como "fique longe" e "sempre cansado", em inglês, são aparentes. Ele também possuí desenhos de um arame farpado, uma espada, cartas de baralho e uma motosserra.

Um sucesso no cenário hip-hop mundial, Post Malone mistura trap (subgênero do raop) com pop melódico. Ele esteve no Brasil em abril para um show no festival Lollapalooza São Paulo em 2019. Na ocasião, dividiu o palco com o funkeiro brasileiro Kevin O Chris para cantar "Ela É do Tipo."

Em 2018 o cantor venceu o prêmio de Melhor canção de rap no Billboard Music Awards com a faixa "Rockstar". Dono de muitos hits, como por exemplo "Congratulations", "Sunflower" e "Circles".

Seu último álbum de estúdio chamado "Hollywood's Bleeding", que traz uma série de parcerias com cantores famosos dentre as suas 17 faixas, foi lançado em setembro do ano passado. Entre as colaborações estão o rockeiro Ozzy Osbourne (ex-vocalista da banda Black Sabbath), Travis Scott, Halsey, entre outros.