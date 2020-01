Porta-voz da Presidência deve anunciar demissão de secretário da Cultura

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto informou a líderes do Congresso que o Secretário da Cultura, Roberto Alvim, será demitido do cargo após parafrasear um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, sobre arte.O recado foi transmitido na manhã desta sexta (17) após repercussão do caso e manifestação pública da classe política. Entre os que pediram a saída de Alvim está o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, telefonou para líderes do Congresso e avisou que o porta-voz da Presidência deve anunciar a demissão.