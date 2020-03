O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Porta dos Fundos iniciou neste domingo (22) uma série de lives voltadas aos idosos para esse período em que a população é orientada a permanecer em casa devido ao risco de disseminação do novo coronavírus.

Com o nome "Que História É Essa, Vovó?, o programa é apresentado por Fábio Porchat, no Instagram do Porta dos Fundos (@portadosfundos), e será feitos às quartas e domingos, sempre às 15h, por tempo indeterminado.

Na primeira live, a convidada foi a avó de Porchat, Maria Alice Robinson, mas ele também falou com muitos vovôs e vovós para saber como está a vida deles durante a quarentena. A ideia do programa voltado aos mais velhos acontece por ser o principal grupo de risco do novo coronavírus.

No Brasil, já são mais de 1.120 pessoas confirmadas com a doença e 18 mortes. Entre os famosos que já confirmaram estar com a doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, os cantores Di Ferrrero e Preta Gil e as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho.