SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ginasta Petrix Barbosa é o primeiro líder do Big Brother Brasil 20. Ele ganhou prova realizada na noite desta quinta-feira (23).No domingo (26), Petrix terá de indicar um dos integrantes do grupo Camarote para ir ao paredão. Outros dois serão escolhidos em votação da casa, mas só um deles vai ir de fato para a berlinda.Isso porque, esses dois brothers vão disputar já no domingo uma prova bate e volta. O vencedor consegue escapar do paredão. Antes disso, no sábado (25), vai acontecer a prova do anjo, que será autoimune.A prova do líder foi inspirada em uma disputa realizada no BBB 12. Na disputa, cada brother tinha um minuto para correr até a piscina, pegar balões e colocar na sua pista. Cada cor de bexiga tinha um valor, mas que não era conhecida por eles.A verde, por exemplo, significa eliminação. A vermelha, um ponto. Já a amarela valia como primeiro critério de desempate, a azul como segundo critério de desempate, e a roxa como terceiro item para desempatar.Com seis bolas vermelhas, e nenhuma verde, Petrix virou o primeiro líder da casa.