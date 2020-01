Penélope Nova comemora resultado de cirurgia nos seios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Penélope Nova, 46, usou as redes sociais neste domingo (19) para comemorar o resultado de uma cirurgia nos seios.



Neste sábado (18), a apresentadora informou a seus seguidores que passaria pelo terceiro procedimento naquela região do corpo, porque não se sentia bem com sua aparência.



"Antes de mais nada, eu postei porque quis. Me sinto pré-adolescente falando isso, mas o Instagram é meu e eu posto o que eu quiser", escreveu ela ao lado de uma foto em que aparece com os seios riscados, em um consultório médico.



A publicação serviu para contar sua história em relação a seu corpo. Penélope disse que, há alguns anos, foi convencida a colocar uma prótese maior do que desejava. Pouco tempo depois, houve contratura e ela precisou remover o silicone.



Agora, após nova cirurgia para corrigir os seios considerados "murchos" por ela mesma, chegou a hora de comemorar. "Foi assim que acordei, depois da cirurgia: com esse sorriso sem fim", disse ela em novo post.



Na imagem, Penélope aparece sentada na cama de um hospital, com ataduras nos seios, mas esbanjando felicidade.



"Eu já tô em casa desde o mesmo dia [da cirurgia] e tá tudo melhor impossível. Sim, eu ainda estou dolorida, e é impossível sequer pensar em mexer, abrir os ombros, mas me sinto até mais disposta do que gostaria", disse.



"Eu li todos os comentários dos dois posts anteriores e eles me tocaram muito. Eu queria responder todos, mas digitar é uma das coisas que me deixam numa posição meio incômoda nesses primeiros dias, então... Posso agradecer por aqui? Todo o carinho e votos de boa recuperação e, mais que qualquer outra coisa, a entrega em tantos relatos de históricos similares ao meu? Desejo, do fundo do meu coração, que todas vocês lidem bem com o tempo entre hoje e o dia em que vocês puderem mudar isso, e sei que esse dia vai chegar", agradeceu e apoiou as seguidoras que passam por situação parecida à dela.

Veja Também BBB20 vai ter amiga íntima de Bruna Marquezine e amigo de Neymar