SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista Pedro Scooby, 31, recebeu uma série de críticas de internautas em suas redes sociais, após sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, 43, revelar que ele não pagou a pensão dos três filhos do casal no último mês. Ele respondeu às mensagens e disse que o valor era maior do que o necessário para as crianças.

"Ano passado, eles foram pra Paris, Califórnia, Inglaterra duas vezes, Nova York, Fernando de Noronha, sendo que eles moram em Portugal. Andam de skate, têm os melhores skates, os melhores tênis, as melhores roupas (...) O que é luxo pra você? Por que eu não tinha isso quando era criança", afirmou ele à uma internauta, que o acusou de levar uma vida de luxo, ao contrário dos filhos.

De acordo com os fãs, o surfista deveria continuar a pagar a pensão de R$ 10 mil, já que ele leva uma vida de luxo e ostentação. Ele, no entanto, já havia dito que vai pagar apenas o que julga necessário e aguardar definição da Justiça sobre o valor, que, segundo ele, havia sido estipulado por Luana até então. Ele destaca ainda que escola e saúde são gratuitos em Portugal, onde moram com a mãe.

O embate do ex-casal teve início no último final de semana, quando Luana respondia a perguntas de alguns fãs em sua conta no Instagram. Após um dos questionamento, ela disse a uma internauta que Scooby sempre havia pago pensão aos filhos, mas que a desse mês estava atrasada em quatro dias.

Antes disso, Luana e Scooby já tinham se desentendido após a atriz afirmar que é mãe e também pai dos três filhos, Dom, Ben e Liz. Scooby não gostou da indireta e respondeu em suas redes sociais, dizendo que, no ano passado, foi todos os meses para Portugal ver meus filhos. O que ele voltou a afirmar nas redes sociais agora:

"Guarda compartilhada não dá por que eu viajo o mundo o ano inteiro por causa do meu trabalho e a Luana me conheceu assim. Quando não estou viajando trabalhando, eu estou com as crianças em Portugal. Quanto à pensão, eu só deixei de dar o que ela mandava e dou o que é necessário."

Ele ainda aproveitou para alfinetar a ex: "Quando estou solteiro, ela fala que sou o melhor pai do mundo, quando estou namorando eu viro um monstro. Assim fica difícil de defender. Lembrando que não é porque ela é mulher, mãe, que as coisas têm que ser do jeito que ela quer, o mundo não gira em torno dela."

Luana e Pedro começaram a namorar em 2010. O primeiro filho do casal, Dom, nasceu em março de 2012 e eles se casaram no ano seguinte. Em 2015 tiveram Bem e Liz e após uma breve separação em 2016, reataram. No início de 2019, Piovani e Pedro anunciaram o divórcio.

Atualmente, Scooby está namorando com a modelo Cíntia Dicker, 33. Já Luana namora com o basquete israelense, Ofek Malka, de 23.