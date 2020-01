Paula Lavigne anuncia que ela e Caetano Veloso serão avós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paula Lavigne, 50, anunciou em suas redes sociais que ela e Caetano Veloso, 77, serão avós. Em foto publicada no Instagram, a produtora e empresária contou que Jasmine, mulher de Tom Veloso, filho do casal, está grávida."É com muita alegria que comunico que a família Lavigne-Veloso vai crescer (...) Avós felizes", escreveu Paula ao lado de uma imagem em que ela aparece sendo beijada por Caetano e com uma camiseta com a frase "Lute como uma avó".O bebê será o primeiro neto da produtora. Caetano, por sua vez, já é avô de Rosa, 13, e José, 11, ambos de Moreno Veloso, filhos do músico com a sua primeira mulher, Dedé Gadelha Veloso.Em suas redes sociais, Jasmine também publicou uma foto sua em que aparece a barriga de grávida. "Comecei o ano sendo morada", escreveu.