Parques municipais de SP têm horário diferenciado terça e quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os parques municipais da cidade de São Paulo terão horário diferenciado de funcionamento nesta terça-feira (31), véspera de Ano-Novo, e na quarta-feira (1º de janeiro).Só o parque do Carmo, na zona leste da capital paulista, vai ter o horário tradicional, das 5h30 às 20h.O parque Ibirapuera (zona sul), por exemplo, abre às 5h e fecha às 16h no dia 31, e no primeiro dia de 2020, estará aberto das 5h às 20h (em dias normais, funciona das 5h até a meia-noite).Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da gestão Bruno Covas (PSDB), os demais parques, no dia 31, abrem em horários normais, mas terão fechamento duas horas antes do tradicional. No dia 1º, abrirão duas horas depois.Confira o horário de funcionamento dos parques municipais de São Paulo