Parasita pode virar série na HBO ou remake em inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parasita, considerado pela crítica especializada o favorito ao Oscar internacional de 2020 e que já levou o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira, pode virar série na HBO. As informações são da revista americana Variety.O diretor sul-coreano Bong Joon Ho e o roteirista Adam McKay estão negociando para comandar a produção executiva do novo projeto.Ainda não há informações se a ideia da emissora é fazer um remake do filme, desta vez em inglês, ou um derivado.Descrito como "um conto de fadas de humor sombrio", o longa é uma criativa comédia dramática em tom satírico sobre uma família sul-coreana à beira da miséria que se infiltra em uma família rica.Quando um dos membros do clã consegue trabalho como professor particular de uma menina milionária, passa a indicar seus parentes para trabalhos em outras ocupações na mansão -nem que, para isso, precisem prejudicar seriamente outras pessoas.Não foi só em Cannes que Parasita arrancou aplausos da crítica e do público. Quando passou nos festivais de Toronto e Telluride, o filme também recebeu uma boa recepção.No Rotten Tomatoes, atingiu a impressionante marca de 99% de aprovação. A aprovação da imprensa especializada pode catapultar o filme na temporada de premiações.