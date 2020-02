Paolla Oliveira, Léo Picon e Paloma Bernardi curtem Carnaval de rua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-Carnaval de rua de São Paulo começou agitado e com a presença de muitos famosos. Apenas neste sábado (15), serão 120 blocos e nomes de peso, como Paolla Oliveira, Érika Januza e Paloma Bernardi. Em todo o final de semana, serão 200 blocos.Paolla Oliveira, que optou por usar aplique nos cabelos e um vestido brilhante, é uma das musas do Bloco da Favorita, que também reúne Paloma Bernardi, Léo Picon, Rafa Brites, as gêmeas Bia e Branca Feres, entre outros famosos. O bloco deu a largada, no inicio da tarde, na avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini (zona sul).Sucesso no Rio de Janeiro, o bloco desfila pela terceira vez em São Paulo, sempre com uma pegada funk. Entre os cantores estão Kekel, Dani Russo, MM, M10, Mc Lan, Fiott, Nickolas, Dj Felipe Mar, Dj Wally, Gabily, Valesca Popozuda, Os Cretinos e Elas no Comando, que se revezam ao longo do percurso até as 16h.Com a agenda carnavalesca cheia, Paolla Oliveira ainda será rainha de bateria da Grande Rio, rainha do Cordão da Bola Preta, também no Rio de Janeiro, e musa de camarotes na Sapucaí.Já Érika Januza optou por outro tradicional bloco de São Paulo, o Casa Comigo. No ar atualmente como a Marina, em "Amor de Mãe" (Globo), a atriz escolheu a fantasia de cupido, assinada por Vitor Carpe, para estrear no Carnaval de rua de São Paulo. Ela também passará pela Sapucaí, no Rio, como musa da escola Salgueiro.A atriz Isabella Santoni vai estrear no carnaval de São Paulo como madrinha do bloco Coletivo Missa, que sairá da Hélio Pelegrino (zona sul). Ela usou suas redes sociais para convocar os fãs: "Vamos começar esse Carnaval festejando com amor, alegria e consciência! Animada pra viver esse momento com vocês".No domingo (16), Emanuelle Araújo é uma das artistas que marcará presença no bloco Baixo Augusta, no centro de SP). "Carnaval é resistência, é soltar seus bichos, assumir a liberdade na maior forma possível", afirma a cantora e atriz.