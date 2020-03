Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há pouco mais de um ano, Khloé Kardashian, 35, se separou de Tristan Thompson, 29, após a empresária e socialite americana descobrir as várias traições do jogador de basquete. Em meio à pandemia do novo coronavírus, porém, Khloé resolveu deixar as diferenças de lado e deixou o ex-marido ficar em quarentena com ela e com a filha do ex-casal True, de quase dois anos.

"Khloé, Tristan e True estão em quarentena juntos", disse uma fonte exclusivamente à publicação Us Weekly, conforme revelado pela primeira vez no podcast "Hot Hollywood" da última quinta (19). Uma outra fonte teria tido à revista que Khloé "não tem sentimentos ruins ou negativos em relação a Tristan neste momento".

"Estar em quarentena fez com que ela tivesse uma queda por ele, e ela sabe que ele sempre fará parte de sua vida de alguma forma, porque ele é o pai de True. Khloé tem sido aberto e receptivo com Tristan."

Uma das estrelas do reality show Keeping Up With the Kardashians, Khloé tem compartilhado citações e lembretes inspirados sobre o surto global em seus stories no Instagram: "Fique em casa, amigos do FaceTime, cuide-se, lave as mãos, estruture o seu dia."

Apesar dos rumores de um possível retorno do casal, uma das fontes disse ainda a publicação que "não há planos para eles reatarem".

TRAIÇÃO

A separação de Khloé Kardashian com Tristan Thompson aconteceu depois de a socialite descobrir que Tristan a traiu, mais uma vez, com o agravante da amante desta vez ser Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner (meia-irmã da Kardashian). A informação foi divulgada pelo site americano TMZ, que ouviu fontes próximas à família.

Segundo relatos, o jogador de basquete teria sido visto em uma festa, em fevereiro de 2019, beijando Jordyn, e uma fonte próxima às Kardashian teria dito que Khloé já havia "sofrido demais". No Twitter, Tristan disse nos dias seguintes que se trata de uma notícia falsa.

Em 2017, um dia antes de Khloé conceber True, foram divulgados vídeos de Tristan com outras mulheres em um hotel em Nova York. Ainda assim, a Kardashian decidiu seguir o relacionamento, especialmente por conta da filha.