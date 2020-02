Pamela Anderson se separa de marido após 12 dias de casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 12 dias de casamento, Pamela Anderson, 52, e Jon Peters, 74, não estão mais juntos. Segundo o Hollywood Reporter, o casal se separou ao menos de duas semanas depois de selar o matrimônio em Malibu.



"Nós ficamos muito gratos pelo suporte enquanto passamos um tempo separados para reavaliar o que queremos da vida e um do outro. A vida é uma jornada e o amor é um processo", disse a atriz ao portal norte-americano.



De acordo com Anderson, a decisão foi tomada por ambos antes mesmo de o matrimônio ser formalizado. "Decidimos mutuamente adiar a formalização de nossa certidão de casamento e depositar nossa fé no processo. Obrigado por respeitar nossa privacidade", afirmou.



Tanto Anderson quanto Peters já foram casados outras quatro vezes antes da união. Eles também já haviam sido namorados 30 anos atrás, e se reencontraram alguns meses antes do casamento.



Em junho de 2019, a atriz anunciou o fim do relacionamento com o jogador francês de futebol Adil Rami, 33, após o acusar de traição e dar a entender que ele teve um comportamento abusivo.



A revelação foi feita em uma publicação do Instagram. Com uma foto do casal, ela escreveu na legenda: "É duro de aceitar. Os últimos (mais de) dois anos da minha vida foram uma grande mentira. Fui enganada e levada a acreditar que vivia um grande amor".