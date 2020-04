Pai de Manu também torce por Babu e Thelma

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai de Manu Gavassi, Zé Luiz, anunciou nesta quarta-feira (1º) via Twitter que está feliz com os participantes que restaram na casa do Big Brother Brasil 20, e que ficaria contente com uma possível vitória de Babu.

"Quando minha filha sofre, é foda. Mas o bom é que na casa só estão pessoas boas agora, quem ganhar será merecedor(a). Se babu ganhar ficarei feliz também", escreveu ele em resposta ao ator Paulinho Serra, que declarou torcida para Babu, apesar de defender que Felipe Prior fosse eliminado.

Em resposta a um seguidor, Zé Luiz também revelou gostar muito da participante Thelma. "Adoro Babu e Thelma", declarou ele.

Se por um lado a torcida de Manu Gavassi é grande -especialmente por conta da divulgação feita pela amiga, Bruna Marquezine-, por outro ela acumula alguns "inimigos" desde que foi ao paredão com Prior.

O ex-participante do BBB20 Hadson brincou com o comentário de Prior sobre Manu "parecer que está na Disney" durante o confinamento, e fez uma live onde vestiu uma peruca que se assemelhava ao cabelo de Manu, com orelhas da Minnie e roupas coloridas.