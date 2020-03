Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar, 25, decidiu antecipar para esta terça-feira (24) o lançamento de seu novo álbum "111", após parte do material ser vazado. "Quem vazou, eu espero, do fundo do meu coração, que queime no fogo do inferno", afirmou ela em suas redes sociais.

Com o vazamento, a parte restante de álbum "111" será disponibilizada às 21h desta terça, em todas as plataformas de streaming. Entre esse material, estão cinco faixas novas: "Tímida", em parceria com Thalia; "Clima Quente", gravada com Jerry Smith; "Lovezinho", com Ivete Sangalo, "Rajadão" e "Salvaje".

A primeira parte de "111" já tinha sido lançada em novembro, em comemoração pelo aniversário da cantora. Em nota, sua assessoria afirmou que ainda há material a ser divulgado. Essas canções estão guardadas por enquanto e serão lançadas depois em uma versão deluxe para os fãs.

Durante a madrugada, Pabllo chegou a pedir para que as pessoas parassem de compartilhar o material vazado. "Já passei por tantas coisas, não vai ser um vazamento que vai me abalar", afirmou ela no Twitter, ao anunciar o lançamento oficial do álbum para essa terça.